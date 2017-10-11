Торжественное открытие выставки работ участников клуба «Кружевница» в столице Заполярья

13 октября в 17.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, 23а) состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 35-летию клуба «Кружевница».

Клуб был создан в 1981 году врачом-офтальмологом Аделаидой Рожковой. В самом начале в нём было 45 участниц, многие из которых окончили курсы кружевоплетения у педагога Нины Лебедевой в Доме культуры моряков. Затем коллектив возглавила Елена Успенская, а следующим председателем клуба в 2005 году стала Елена Григорьева - талантливый мастер, отдавшая любимому делу уже больше четверти века. Она стояла у истоков создания творческого коллектива клуба, принимала активное участие в выставочной деятельности. На сегодняшний день в копилке клуба «Кружевница» множество наград, дипломов и благодарственных писем, в том числе звание лауреата II и III Всесоюзного фестиваля народного творчества РСФСР.

В настоящее время в клубе состоят 20 рукодельниц, которые бережно сохраняют традиции кружевоплетения в нашем регионе. При создании кружева используется всего один материал – гибкая тонкая нить: льняная, хлопчатобумажная, шелковая или металлическая. Именно переплетение нитей без тканой основы образует узорное полотно – кружево.

Выставка будет работать до 12 ноября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области