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11.10.2017 15:40

Торжественное открытие выставки работ участников клуба «Кружевница» в столице Заполярья

13 октября в 17.00 в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея (г. Мурманск, ул. Книповича, 23а) состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 35-летию клуба «Кружевница».

Клуб был создан в 1981 году врачом-офтальмологом Аделаидой Рожковой. В самом начале в нём было 45 участниц, многие из которых окончили курсы кружевоплетения у педагога Нины Лебедевой в Доме культуры моряков. Затем коллектив возглавила Елена Успенская, а следующим председателем клуба в 2005 году стала Елена Григорьева - талантливый мастер, отдавшая любимому делу уже больше четверти века. Она стояла у истоков создания творческого коллектива клуба, принимала активное участие в выставочной деятельности. На сегодняшний день в копилке клуба «Кружевница» множество наград, дипломов и благодарственных писем, в том числе звание лауреата II и III Всесоюзного фестиваля народного творчества РСФСР.
В настоящее время в клубе состоят 20 рукодельниц, которые бережно сохраняют традиции кружевоплетения в нашем регионе. При создании кружева используется всего один материал – гибкая тонкая нить: льняная, хлопчатобумажная, шелковая или металлическая. Именно переплетение нитей без тканой основы образует узорное полотно – кружево.
Выставка будет работать до 12 ноября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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