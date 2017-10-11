Неделя краеведения в мурманской исправительной колонии

Педагоги школы при мурманской исправительной колонии строгого режима №17 провели для обучающихся осужденных неделю краеведения под названием «Летопись родного края».

Каждый день недели был насыщен мероприятиями, во время которых учащиеся подробно ознакомились с творчеством замечательного мурманского поэта Николая Колычева, совершили виртуальное путешествие в Долину Славы, проверили свои знания во время увлекательной интерактивной игры, посвященной истории и развитию города-героя Мурманск. Также во время тематической недели прошло внеклассное мероприятие «Красная книга Мурманской области», благодаря чему обучающиеся осуждённые смогли узнать об удивительном мире растений Заполярья.

По словам педагогов, неделя краеведения является традиционной в школе при ИК-17. Подобные мероприятия стимулируют у учащихся осуждённых интерес к истории родного края, умение видеть и ценить красоту окружающего мира.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области