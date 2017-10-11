Житель города Колы, обвиняемый в хищении денежных средств при получении субсидий, предстанет перед судом

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Колы Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью использовал свое служебное положение из корыстных побуждений, с целью хищения для себя денежных средств при получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Он предоставил поддельные справки о своих доходах в ГОКУ «Центр социальной поддержки населения» Кольского района.

В результате преступных действий обвиняемого бюджету Мурманской области был причинен материальный ущерб более 30 тысяч рублей, который им был полностью погашен в ходе предварительного расследования.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области