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11.10.2017 10:40

Житель города Колы, обвиняемый в хищении денежных средств при получении субсидий, предстанет перед судом

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Колы Мурманской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью использовал свое служебное положение из корыстных побуждений, с целью хищения для себя денежных средств при получении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Он предоставил поддельные справки о своих доходах в ГОКУ «Центр социальной поддержки населения» Кольского района.
В результате преступных действий обвиняемого бюджету Мурманской области был причинен материальный ущерб более 30 тысяч рублей, который им был полностью погашен в ходе предварительного расследования.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. 

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