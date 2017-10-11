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11.10.2017 14:40

В областном художественном музее состоится творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Николаевичем Ковалёвым «50 лет с Мурманском»

13 октября в 16.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, Мурманский областной художественный музей, 3 этаж) состоится творческая встреча с заслуженным художником России Николаем Николаевичем Ковалёвым «50 лет с Мурманском».

Николай Николаевич Ковалёв – живописец, график, писатель, поэт, член Союза художников РСФСР, заслуженный художник России, член Союза писателей России. Николай Ковалев работает во всех техниках графики: акварель, гуашь, уголь, линогравюра и литография. В начале 1980-х годов начал заниматься живописью. Для стиля художника характерен минимализм, скупость выразительных средств и экспрессивность. Сюжеты автор картин черпает из жизни. Многие его работы, посвященные Мурманску, напоминают пленэрные зарисовки.
Встреча состоится в последние дни работы персональной выставки Николая Николаевича «Ощущение города», посвящённой 80-летию художника. На выставке представлено более 80 живописных и графических произведений.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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