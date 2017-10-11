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11.10.2017 14:20

Комитет по труду и занятости населения Мурманской области проводит консультации для участников программы переселения соотечественников

Уполномоченным органом по реализации на территории региона Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, является Комитет по труду и занятости населения Мурманской области.

Начиная с октября 2017 года ведомство вводит в практику своей работы ежемесячные информационно-консультационные встречи с соотечественниками. 

Встречи будут проходить каждый третий четверг месяца с 15.00 до 16.30 в здании центра занятости населения города Мурманска (г. Мурманск, ул. Академика Книповича, 48, II этаж, каб. № 222). 

К участию в мероприятии приглашаются участники программы и члены их семей, переселившиеся в Мурманскую область на постоянное место жительства, а также соотечественники, желающие принять участие в программе. 

На встрече будет представлена информация о реализации программы, можно получить консультацию об особенностях трудоустройства участников программы и членов их семей, высказать свои пожелания и предложения относительно дальнейшей реализации программы, а также задать другие интересующие вопросы. 

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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