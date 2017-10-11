В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

09.00 — 16.00, пр. Героев-североморцев, 3 к2, 5 к2

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 09.00 11.10.2017 г. до 16.00 12.10.2017 г. — пр. Кольский, 24

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.00,

ул. Дзержинского, 2/33, 6

ул. Гагарина, 3

ул. Халатина, 20

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

11.00 — 14.00, пр. Кольский, 80

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



Администрация г. Мурманска