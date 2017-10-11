Мурманская областная филармония открыла новый концертный зал

Елена Сивонен.

Он необычный - виртуальный. Первая программа "Венский блеск". В нашем зале трансляция программы Московской филармонии. В исполнении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управление австрийского дирижера и скрипача Питера Гута - сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись - на большом экране, который филармония приобрела специально для таких показов. Звук абсолютно чистый, идеальный. Виртуальных концертных залов, подобных заполярному, - уже целая сеть по стране. Проект Министерства культуры России. В продолжение формирования "открытого культурного пространства" для стирания границ, опять же, культурных - между провинцией и столицей., для привлечения аудитории.

Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина: "Виртуальный зал создает эффект присутствия. Для нас очень было важно составлять программу так, мы сейчас составили абонемент пока на три концерта, мы хотим посмотреть реакцию публики, но она, безусловно, основана на знакомстве с выдающимися нашими российскими коллективами, лучшими концертными программами зала Чайковского".

Проект социальный. 200 билетов на ближайшие три концерта распространили бесплатно ветеранам культуры, здравоохранения, педагогического труда, морского пароходства. Подобные показы Мурманская областная филармония планирует проводить раз в месяц. Отныне, не выезжая за пределы региона, у северян, а также у жителей еще, как минимум, 30 субъектов, есть уникальная возможность слышать и видеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звёзд. Пока в записи, но позже и онлайн.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Я думаю, что мы даже не сейчас осознаем всю значимость, в том числе и социальную, этого проекта. Поскольку это, в какой-то степени прорыв. Как и появление филармонии, нового зала, переход на новый уровень с учетом органа вообще в концертной деятельности филармонии, а здесь появление еще и виртуального зала - это следующий прорыв".