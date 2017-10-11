В Заполярье продолжается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"

Владимир Костров.

В регионе продолжается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды". Так, в Полярном полностью преобразился один из дворов по улице Старикова. На месте, где некогда доживали свой век уже непригодные для малышей конструкции, оборудована современная детская площадка. Смонтированы доставленные из Петербурга игровые комплексы. Сейчас рабочие готовят объект к нанесению травмобезопасного резинового покрытия. Его основа - ничто иное, как переработанные автомобильные покрышки. Двор стал более удобным и для взрослых: в нём расширили проезды, положили новый асфальт и увеличили количество парковочных мест. С инициативой вышли сами жильцы, они провели общее собрание, на которое пригласили и представителей власти.

Первый заместитель Председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Сюда выделено чуть более двух миллионов рублей - на облагораживание данной территории. Это, повторяю, пилотный только проект. И в каждом городе мы хотим показать жителям: вот совместная работа, вот к чему можно прийти".

Другой пример - Снежногорск. Улица Победы. Здесь проект "Комфортная городская среда" удалось совместить с программой капитального ремонта домов. После обновления фасада этой девятиэтажки, решили облагородить и двор: заменили бордюрный камень, обновили ограждение, у подъездов поставили скамейки. Началась работа над будущей детской площадкой.

И.о. главы администрации ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов: "Сейчас будет произведено выравнивание площадки, укладка на площадку асфальта, резиновой крошки и монтаж конструктивов".