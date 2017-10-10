Большое событие в культурной жизни региона. Мурманская областная филармония открыла новый концертный зал

Елена Сивонен.

Большое событие в культурной жизни нашего региона. Сегодня Мурманская областная филармония открыла новый концертный зал. Он необычный, хотя есть уже во многих городах России. Виртуальный. Первая программа - "Венский блеск".

В нашем зале транслируют программу Московской филармонии. В исполнении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управление австрийского дирижера и скрипача Питера Гута — звучат произведения Иоганна Штрауса и его современников.

Это, конечно, запись. Транслируют ее на большом экране, который филармония купила специально - для таких показов. Отмечу, что звук абсолютно чистый, идеальный. И если прикрыть глаза, забыть о том, что это трансляция, то можно ощутить полное погружение, как-будто ты - в Московской филармонии. Я предлагаю послушать небольшой отрывок.

Виртуальных концертных залов, подобных нашему, уже целая сеть по стране. Проект Министерства культуры России. В продолжение формирования "открытого культурного пространства". Для стирания границ, опять же, культурных - между провинцией и столицей. Для привлечения аудитории.

Директор Мурманской областной филармонии Виктория Чачина: "Виртуальный зал создает эффект присутствия. Для нас очень было важно составлять программу так, мы сейчас составили абонемент пока на три концерта, мы хотим посмотреть реакцию публики, но она, безусловно, основана на знакомстве с выдающимися нашими российскими коллективами, лучшими концертными программами зала Чайковского".

Проект социальный. 200 билетов на ближайшие три концерта распространили бесплатно ветеранам культуры, здравоохранения, педагогического труда, морского пароходства.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Я думаю, что мы даже не сейчас осознаем всю значимость, в том числе и социальную, этого проекта. Поскольку это, в какой-то степени - прорыв. Как и появление филармонии, нового зала, переход на новый уровень с учетом органа - в концертной деятельности филармонии, а здесь появление еще и виртуального зала - это следующий прорыв".

Это новый уровень продвижения академического музыкального искусства. Отныне, не выезжая за пределы региона, у нас, а также у жителей еще, как минимум, 30 субъектов, есть уникальная возможность слышать и видеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных звёзд. Пока в записи, но позже и он-лайн.

Ну, и в завершение, добавлю - подобные показы Мурманская областная филармония планирует проводить раз в месяц. Так что обязательно приходите. Музыка объединяет.