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11.10.2017 09:00

В областной филармонии один раз в месяц будет открываться виртуальный зал

Елена Сивонен.

Большое событие в культурной жизни нашего региона. Теперь в филармонии один раз в месяц будет открываться виртуальный зал. Первый концерт состоялся накануне с аншлагом. Для мурманской публики - трансляция лучшей программы Московской филармонии - "Венский блеск" - в исполнении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы". Под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута. Таких залов по стране открыто не меньше 30 для создания единого культурного пространства России.
Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Я уверен, что число людей, которые приобщатся к мировой музыкальной культуре в глобальном смысле слова, оно у нас, как минимум, удвоится".
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