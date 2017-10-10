Северяне могут начать получать фиксированное вознаграждение за жизнь в суровых климатических условиях

Артем Дашевский.

Новый механизм вместо устаревших северных надбавок в Госдуме собираются разработать вместе с экспертами. Эта тема поднималась на заседании Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера. Напомним, накануне в нем приняла участие губернатор Марина Ковтун. Она отметила, цитата: "Соответствующие меры, если они будут разработаны и установлены законодательно, могли бы дать серьезный импульс к ускорению социально-экономического развития и повышения качества жизни населения арктических территорий России", – конец цитаты.





