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10.10.2017 19:00

Первые жильцы нового дома на улице Пронина в Кандалакше получили ключи от квартир

Анастасия Русинова.

Дом сдан в эксплуатацию. Возвели его в сжатые сроки. Все стройматериалы тепло- и энергосберегающие. В каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета, можно самостоятельно настроить комфортную температуру. Просторные комнаты, качественная сантехника. 76 квартир. Предполагается, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Кандалакше будет продолжена.
Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "У нас уже ведется работа с министерством строительства Мурманской области по уточнению списка домов признанных аварийными в 2012-2013 году, списков жителей, которые в них проживают, и уже сегодня этот процесс не останавливается".
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