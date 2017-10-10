Первые жильцы нового дома на улице Пронина в Кандалакше получили ключи от квартир

Анастасия Русинова.

Дом сдан в эксплуатацию. Возвели его в сжатые сроки. Все стройматериалы тепло- и энергосберегающие. В каждой квартире установлены индивидуальные приборы учета, можно самостоятельно настроить комфортную температуру. Просторные комнаты, качественная сантехника. 76 квартир. Предполагается, что программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Кандалакше будет продолжена.

Глава муниципального образования Кандалакшский район и г.п. Кандалакша Михаил Павлов: "У нас уже ведется работа с министерством строительства Мурманской области по уточнению списка домов признанных аварийными в 2012-2013 году, списков жителей, которые в них проживают, и уже сегодня этот процесс не останавливается".





