В регионе продолжается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды"

Владимир Костров.

Так, в Полярном полностью преобразился один из дворов по улице Старикова. На месте, где некогда доживали свой век уже непригодные для малышей конструкции, оборудована современная детская площадка. Сейчас объект подготавливают к нанесению травмобезопасного покрытия. Двор стал удобным и для взрослых: в нём расширили проезды, положили новый асфальт и увеличили количество парковочных мест. С инициативой вышли сами жильцы, они провели общее собрание, на которое пригласили и представителей власти.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Сюда выделено чуть более двух миллионов рублей - на облагораживание данной территории. Это, повторяю, пилотный только проект. И в каждом городе мы хотим показать жителям: вот совместная работа, вот к чему можно прийти".





