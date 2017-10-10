Город - комфортный для жизни. В Мончегорске завершаются строительные работы на ряде социально - важных объектов

Илья Комлев.

Уверенный темп в формировании комфортной городской среды держит и Мончегорск. В городе металлургов завершаются строительные работы на ряде объектов, реконструкция которых ведется по федеральным программам.

Главная арена Мончегорска. Ее преображение началось в прошлом году. На футбольном поле появился искусственный газон. Покрытие прошло испытание спортивными состязаниями, выдержало зиму. Теперь — очередь разминочного сектора и беговых дорожек.

Заместитель главы администрации г. Мончегорска Владимир Ливдан: "Работа из себя представляет наклейку резинового основания на бетонированное покрытие, которое в прошлом году было сделано. И напыление резиновой крошки. Оно у нас будет сертифицировано, соответствовать всем требованиям для проведения соревнований по легкой атлетике".

Нижнюю площадку тоже скоро ждут изменения. 20 миллионов — подарок к юбилею муниципалитета от градообразующего предприятия здесь решили потратить на крытое поле для мини-футбола.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Максим Иванов: "А дальше надо работать над дальнейшей реконструкцией стадиона. Потому что есть еще и трибуны. Есть еще осветительное оборудование - осветительные вышки. Это все в планах".

Участок тротуара на проспекте Ленина пока больше напоминает котлован. Выбирать грунт на большую глубину пришлось, чтобы пешеходная зона соответствовала всем требованиям без барьерной среды. Ее уклон станет более пологим. На лестнице появятся пандус и перила. На смену асфальту придет тротуарная плитка.

Секретарь Мончегорского местного отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Андрей Рудаков: "Жители обращались с этим, когда дождливая погода, здесь подтапливало. Реки текли. И плюс маломобильным гражданам было трудно забираться".

Продолжается и реконструкция дворовых территорий на перекресте улиц Строительной и Царевского. Расширение проездов, обустройство парковок у домов проводится по инициативе собственников жилья, с их материальным и трудовым участием. Это условие федеральной программы "Комфортная городская среда".

Начальник отдела по реформированию Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Мончегорска Ксения Игумнова: "Всю долю участия собственников перечисляет управляющая организация, которой потом собственники эту долю компенсируют. То есть изначально, еще до производства работ, собственники это решение принимают и выражают свою готовность финансово поучаствовать в реализации".

Программа "Комфортная городская среда" в этом году не завершается. Прием заявок на участие во втором этапе уже идет. Одним из претендентов, например, может стать двор на Ленинградской набережной-4. Здесь неравнодушные жильцы хотят поменять отслужившую свой век детскую площадку.