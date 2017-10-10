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10.10.2017 18:40

Мирный атом с заботой об экологии. В опорном вузе Заполярья - большой разговор с прицелом на будущее региона

Андрей Зайцев.

Сегодня в Мурманском арктическом государственном университете представители "Атомфлота" и Кольской АЭС рассказали студентам о работе, которую ведёт Госкорпорация "Росатом" в области экологической безопасности. Презентация отчётов за прошлый год - публичная. Данный вуз в регионе - опорный. Интерес у молодёжи должен быть живой. От чего, возможно, будет зависеть и расширение обучающих направлений
Член Общественного совета Госкорпорации "Росатом" Сергей Жаворонкин: "Госкорпорация "Росатом" - это корпорация, которая развивает и непрофильные свои направления. И не атомные. Выиграли тендер на строительство ветропарков. Это - первое. Второе - у нас ведутся переговоры о строительстве ледокола, работающего не на атомной энергии".
Энергетика - отрасль комплексная. Здесь необходимо найти баланс для каждого проекта. Только так понятие "энергетическая безопасность" воплотится в жизнь. Ну, а кому этим необходимо заниматься, как не профессионалам завтрашнего дня. Специалисты уверены в том, что контакт со студентами необходимо налаживать и укреплять. В планах - подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
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