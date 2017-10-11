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11.10.2017 10:00

Разговор о бюджете – сегодня в дневном эфире на "Радио России – Мурманск"

Елена Дмитриева.

Что такое Открытый бюджет? Насколько мы грамотны в финансовых вопросах? Что такое кредитный рейтинг региона? И каким будет бюджет нашей области в следующем году? Об этом речь пойдёт сегодня в дневном эфире на "Радио России – Мурманск". На вопросы ответит министр финансов Мурманской области Елена Дягилева. Передача "Факты и комментарии" начнётся в 13 часов 10 минут. Во время прямого эфира будет работать телефон - 685-225, и вы можете принять участие в разговоре. Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, FM частота - 107,4. На нашем сайте будет вестись и видеотрансляция эфира.
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