Мурманский областной художественный музей представляет выставку "Графика Бориса Сюхина"

Андрей Зайцев.

Графика Бориса Сюхина. Персональная выставка открылась в областном художественном музее. В этом октябре мастеру исполнилось бы 85 лет. Борис Сюхин наш земляк. Центральной темой его творчества была сила духа жителей севера. Герои Сюхина - рыбаки, портовики, оленеводы. Люди труда. Представленные линогравюры передают атмосферу 60-х, 70-х, 80-х годов. Тогда они и создавались. Сегодня эти работы считаются классикой.

Директор мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова: "Я очень рада, что мы имеем возможность показать, музей собирает произведения мурманских художников, одна наша коллекция считается лучшей. И если вспомнить даже наши выезды в Москву и Санкт-Петербург, то они показали уникальность нашего Союза художников. Потому что нет похожих художников, они все очень оригинальные".





