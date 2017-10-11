Долина Уюта готовится к началу зимнего сезона

Андрей Зайцев.

Обеспечен резерв для сборных и региона, и страны. Две представительных комиссии инспектировали спорткомплекс. Одна из них - международная - проверила биатлонный сектор. Руководство Долины Уюта уже направило заявку на проведение в Мурманске в ближайшие 3 года соревнований самого высокого уровня. Вторая проверка касалась инспекции лыжных трасс. Специалисты отметили такие показатели, как трассировка и расширение дистанций, техническое оснащение. В ближайшее время будет приобретён новый тяжёлый снегоуплотнительный трактор.

Директор ГАУМО "Центр спортивной подготовки" Владимир Лебедев: "Такой техники в области нет. И в России единицы. Она позволит нам в будущей системе искусственного оснежения наших трасс этой техникой данный снег, а он имеет очень тяжёлую структуру, готовить трассы на самом высоком уровне".





