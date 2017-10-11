Осенний бал. Турнир по спортивным танцам в 15 раз принял Мурманск

Елена Сивонен.

Яркие костюмы, грациозные движения. Со стороны, выступление каждой пары кажется безупречным, но строгое жюри видит все и снимает баллы за малейшие недочеты и ошибки. Благо зрителям жесткие системы оценки неведомы, а потому они могут всласть наслаждаться созерцанием искусства бального танца, который сегодня еще и серьезный спорт.

Президент федерации танцевального спорта Мурманской области Алексей Хотько: "Традиционно на этом турнире у нас собираются участники не только из Мурманска, но со всей области. Судьи приглашенные - из Москвы и Санкт-Петербурга, а также судьи из Мурманска и Мурманской области. Участников, по предварительной заявке, больше 200 пар".





