Готовится проектная заявка крупного инфраструктурного проекта в программу приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020»

Сегодня заместитель губернатора Григорий Стратий провел заседание рабочей группы по подготовке полной проектной заявки крупного инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта», краткая проектная заявка которого прошла предварительный отбор в программу приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020».



В ходе заседания участники подтвердили, что завершается подготовка полной проектной заявки инфраструктурного проекта, которая будет направлена в орган управления программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020» в установленный срок до 31 октября.



Следует отметить, что в Мурманской области уже существует положительный опыт реализации инфраструктурных проектов в рамках программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС, результативность которых отмечена, в том числе, на общероссийском уровне. Так, проект программы приграничного сотрудничества «ЕИСП – ПС Коларктик 2007-2013» «Реконструкция участка автодороги Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла», в ходе которого в 2014 году заасфальтировано 15 км региональной автодороги к пункту пропуска «Салла», поощрен дипломом Минэкономразвития России как «Лучший проект приграничного сотрудничества Россия – ЕС».





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