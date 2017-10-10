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10.10.2017 16:37

Написал явку с повинной. В Коле оглашен приговор жителю Туманного, который убил своего приятеля

Наталия Бурдина.

Семь лет в колонии строго режима - наказание северянину за убийство товарища. Приговор оглашен сегодня в Кольском районном суде. Трагедия произошла в 2014 году в Туманном. Подсудимый - пенсионер 1945 года рождения вместе с потерпевшим - тоже жителем поселка, распивал спиртное в квартире.
Помощник прокурора Кольского района Наталья Воробьева: "В ходе возникшей ссоры на почве того, что потерпевший не хотел покидать квартиру Игнатенко, последний разозлился, нанес ему удар кулаком в область лица, от чего потерпевший упал, Игнатенко продолжил ему наносить удары в область груди и живота. От полученных повреждений потерпевший в больнице скончался".
Как только мужчина осознал, что совершил, сразу написал явку с повинной. Он рассказал, что убивать товарища не хотел. Эксперты выяснили - именно удары по голове стали причиной гибели. После оглашения приговора, подсудимый взят под стражу прямо в зале суда.


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