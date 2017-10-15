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15.10.2017 10:00

15 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые дорожники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

С каждым годом в России растет автопарк и увеличивается интенсивность автомобильных перевозок. Это означает, что дорожная инфраструктура должна справляться с динамично растущими потребностями, что особенно важно в Заполярье с нашим суровым климатом и отдаленностью городов и поселков.

В последнее время в Мурманской области на наших глазах преображаются не только федеральные трассы, но и дороги регионального и муниципального значения. На ремонт и обновление дорог выделяются значительные средства. Благодаря новым и обновленным трассам меняется к лучшему жизнь людей, создаются условия для развития бизнеса. Это закономерный итог самоотверженной работы дорожников, которые без выходных и праздников, днем и ночью в любую погоду строят и ремонтируют дороги, поддерживают их в надлежащем состоянии.

Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень востребованный труд, за то, что делаете передвижение по дорогам максимально комфортным, удобным и безопасным.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и добра вашим семьям!

 
Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                    Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                         Алексей Маяков

 
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