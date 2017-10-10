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10.10.2017 15:52

Более трёх тысяч военнослужащих по призыву придут нынешней осенью на Северный флот

В рамках начавшейся осенней призывной кампании Северный флот готовится принять более 3 тысяч военнослужащих по призыву. Из этого числа более 2 тысяч молодых людей будут призваны из Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми, а также из других субъектов Российской Федерации.
Дополнительно около 1 тысячи человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил, в дивизии ракетных кораблей.
Первая команда призывников прибудет в пункт приёма и распределения военнослужащих в Североморске на следующей неделе. По прибытии новобранцы пройдут приёмно-техническую и медицинскую комиссии, а затем их направят для прохождения службы в соединения и части армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов.
Для прохождения службы призывников на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.

/Пресс-служба Северного флота/
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