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10.10.2017 18:45

В заполярной столице подведены итоги муниципального этапа конкурса "Детский сад Мурманской области - 2017"

Анастасия Русинова.

"Инклюзивное образование дошкольников" - тема этого года. В областном центре сейчас около 2 тысяч дошколят, которые нуждаются в особом педагогическом подходе, из них 150 - дети-инвалиды. 31 детский сад представил на суд жюри свои методические разработки. Все программы, которые участвовали  в конкурсе, уже апробированы, есть отзывы родителей и, конечно, результаты развития детей с различными нарушения здоровья.
Начальник сектора дошкольного образования комитета по образованию администрации г. Мурманска Ольга Кожина: "Кому-то достаточно просто условия создать, а кому-то нужно сопровождение ребеночка - все по-разному. Но, тем не менее, лучшие практики представлены в детском саду №105, в № 97 - где дети с нарушением слуха, № 109 - где дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата".
Абсолютным победителем конкурса стал детский сад №105. Он  представит Мурманск на областном этапе. В учреждении несколько коррекционных групп. В своей работе воспитатели учитывают не только специфику интеллектуальных и физических возможностей детей, но и необходимость последующего включения ребенка в общество.
Заведующая детским садом № 105 г. Мурманск Майя Соколова: "Потому что очень много деток, которым трудно социализироваться. Для многих подвиг уже научиться сидеть, научиться слушать учителя, что-то делать самостоятельно, и этому всему мы и пытаемся детей научить в рамках обычных групп".


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