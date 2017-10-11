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11.10.2017 15:00

В Мурманске прошел турнир по русскому бильярду

В минувшие выходные прошел открытый турнир по русскому бильярду, посвященный Дню образования города-героя Мурманска. Мастерство владения кием продемонстрировали 32 участника из Мурманской области.

Одним из участников соревнований был кандидат в мастера спорта по бильярду судебный пристав по ОУПДС УФССП России по Мурманской области Иракли Мургулия.
В результате красивой и увлекательной борьбы на бильярдном столе Иракли одержал 4 победы и вышел в полуфинал турнира, где в упорном поединке уступил спортсмену из Мурманска и занял почетное третье место.
Поздравляем Иракли Мургулия с успешным выступлением на турнире!

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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