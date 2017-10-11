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11.10.2017 17:20

В Мончегорске полицейские задержали подозреваемую в похищении государственных наград

В полицию Мончегорска обратился житель города 1965 года рождения. Мужчина объяснил, что у него похищены государственные награды - орден «Отечественной войны» I степени и орден «Знак почета».

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что награды пропали после совместного распития спиртных напитков в квартире у потерпевшего. Мужчина пригласил к себе в гости ранее неоднократно судимую жительницу Мончегорска 1981 года рождения. В процессе совместного времяпрепровождения он продемонстрировал женщине две государственные награды, оставшиеся ему в наследство от родителей. После ухода гостьи через некоторое время он обнаружил пропажу наследства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции. Безработная 36-летняя жительница Мончегорска призналась в содеянном и пояснила, что награды она забрала, когда хозяин квартиры уснул. Ордена злоумышленница планировала продать, однако ей это не удалось. На момент задержания полицейским она успела избавиться от наград неустановленным способом.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо арес на срок до 3 месяцев.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 20.21 КоАП РФ за совершение административного правонарушения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОМВД России по г. Мончегорску)
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