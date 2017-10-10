Уроки физкультуры для учеников мурманской школы №53 теперь проходят на новой спортплощадке

Наталия Бурдина.

Ее, как и игровой комплекс, построили на территории образовательного учреждения этим летом. Качественно ли выполнены работы — сегодня проверил глава городской администрации Андрей Сысоев. Спортивная зона оснащена специальным оборудованием, которое подходит для сдачи норм ГТО. Среди жителей микрорайона особой популярностью пользуется детская площадка.

Директор школы № 53 г. Мурманска Павел Краснов: "Площадки открыты в режиме работы школы. То есть, школа у нас - территория - открыта с 8 до 10 вечера. Можно в это время, так скажем, попасть и спокойно и без каких-то ограничений. И жителям, и ученикам школы заниматься на этих площадках, поскольку погодные условия сейчас позволяют ученики, так скажем, уроки физкультуры проходят сейчас на улице, поэтому как раз эти площадки сейчас используются".

Такие объекты возле 53-ей школы установлены впервые за 28 лет ее работы. Итоги проверки — у руководства города замечаний к подрядчикам нет, всё выполнено как положено. В Мурманске этим летом модернизированы спортивные и игровые площадки, а также стадионы возле семи учреждений образования.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Но процесс у нас не останавливается, программа есть по реконструкции пришкольных стадионов, пришкольных участков. Порядка 50 мероприятий мы выполнили уже и, соответственно, будем продолжать. Остался у нас вопрос по корту, который с другой стороны здания, но, к сожалению, скорее всего, нам придется его демонтировать, потому что он стоит на сетях, а понятно, что на сетях заниматься спортом просто небезопасно".