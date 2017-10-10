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10.10.2017 13:30

Праздник силы, красоты и грации. В заполярной столице завершился открытый региональный чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини

Наталия Бурдина.

Среди участниц — мурманчанка Евгения Рексть. В подобных соревнованиях она не новичок. В прошлом году на всероссийских стала одной лучших. И в этот раз готовилась к чемпионату в тандеме с тренером. Работа в команде — максимум успеха.
Участница открытого Чемпионата Мурманской области по бодибилдингу и фитнес-бикини (г. Мурманск) Евгения Рексть: "Самое сложное сушка, конечно, режим питания плюс тренировки. Это тяжело, да".
Тренер, судья открытого Чемпионата Мурманской области по бодибилдингу и фитнес-бикини Александр Кублицкий: "Добивались хорошей формы, сухости, то есть. Не перебор, конечно, это бикини, но надеюсь что результат будет достойным".
Евгения Рексть вошла в четверку лидеров. Мурманчане стали абсолютными победителями чемпионата. Соревновались полсотни участников. Мужчины - в трех весовых категориях. Девушек разделили по росту. Новая номинация для опытных спортсменок - "Фитнес-бикини мастерс". Областной чемпионат с каждым годом планку повышает. Поэтому много гостей из других регионов.
Главный судья открытого Чемпионата Мурманской области по бодибилдингу и фитнес-бикини, вице-президент федерации бодибилдинга Мурманской области Андрей Родичев: "Едут не за деньгами, не за славой, едут за статусом, то есть, есть спортсмены, которые приехали там из Карелии, Петербурга Москвы, они сегодня приехали только, чтобы победить для того, чтобы в будущем выйти на вот эту новую ступень".
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