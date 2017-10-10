РТРС начал вещание второго мультиплекса в Мурманске и Кировске

Региональные программы ГТРК «Мурман» доступны в цифровом качестве на каналах первого мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» 98,83% жителей Мурманской области.

Ежедневная длительность региональных цифровых программ варьируется в зависимости от канала и дня недели от 60 до 150 минут. Визитная карточка ГТРК «Мурман» — ежедневная информационная программа«Вести-Мурман». Это обзор новостей о важных и ярких событиях в жизни Мурманской области. По воскресеньям итоги недели подводит информационно-аналитический выпуск «Вести-Мурман. События недели». Каждую субботу на телеканале «Россия 1» редакция ГТРК «Мурман» представляет тематические программы «Парламентские вести», «Специальный репортаж», «Время Арктики», «Отражение», «В эфире — Мурманск», «Заполярный агропром» и другие. На телеканале «Россия 24» ГТРК «Мурман» представляет тематические программы «Дежурная часть», «Пульс. Регион», «Азбука закона», «Среда обитания», «Полигон».

Врезка регионального контента в цифровой сигнал производится с помощью технологии распределенной модификации программ (ТРМ). Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федерального мультиплекса разделяется на независимые транспортные потоки. В одном потоке передаются телеканалы, не требующие региональной модификации. В других — теле- и радиоканалы, подлежащие модификации. В региональном филиале РТРС производится местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только они второй раз отправляются на спутник для доставки на ретрансляторы региона. Ретрансляторы, оборудованные специальным устройством — реплейсером, заново «сшивают» мультиплекс, включая в него телеканалы с региональным контентом.

Для удовлетворения потребности вещателей в местной рекламе РТРС разработал техническое решение бесшовной врезки рекламы в поток мультиплекса. Вставка рекламы производится в Мурманске с помощью специального устройства — сплайсера в согласованное с вещателем время.

Обеспечение населения страны региональным цифровым эфирным телерадиовещанием — одна из задач федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы».



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