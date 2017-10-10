Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску получили указание от дежурного Центра оперативного управления нарядами проследовать на ул. Свердлова, где была совершена кража.

К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился гражданин 1975 года рождения, который рассказал, что во время рабочего дня, находясь в ремонтном боксе, поставил на зарядку свой мобильный телефон «Nokia Lumia» и отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что телефон пропал. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, вероятно причастного к краже, и задержали его на территории предприятия.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД, а задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в отношении гражданина 1992 года рождения сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.