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10.10.2017 11:59

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Мурманску получили указание от дежурного Центра оперативного управления нарядами проследовать на ул. Свердлова, где была совершена кража.
К прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратился гражданин 1975 года рождения, который рассказал, что во время рабочего дня, находясь в ремонтном боксе, поставил на зарядку свой мобильный телефон «Nokia Lumia» и отлучился, а когда вернулся, обнаружил, что телефон пропал. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, вероятно причастного к краже, и задержали его на территории предприятия.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа УМВД, а задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в отношении гражданина 1992 года рождения сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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