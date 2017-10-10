В Заполярье завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в особо крупном размере

Владимир Костров.

Завершено расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в особо крупном размере. Подробности рассказали на пресс-конференции в областной прокуратуре. Преступная группа из пяти человек - все жители областного центра - наладила канал поставки зелья из Петербурга. В Мурманске в кустарных лабораториях оно смешивалось для увеличения массы с посторонними веществами и через сеть так называемых "оптовиков" расходилось по всему региону. Сбыт происходил бесконтактным способом с помощью тайников. При задержании банды оперативники изъяли почти полсотни килограммов запрещенных веществ. Работа по этому уголовному делу продолжалась больше года, потребовалось провести порядка 40 судебных экспертиз и опросить более 30 свидетелей. Сейчас дело передано в суд. Максимально возможная санкция по вменяемой статье - пожизненное лишение свободы.

Заместитель начальника отдела следственной части следственного управления УМВД России по Мурманской области Владимир Бударин: "Участникам запрещалось обсуждение вопросов, связанных с незаконным оборотом наркотиков по средствам мобильной связи. Встречи участников группы происходили, как правило, в местах, исключающих наблюдение правоохранительных органов".

Прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Мурманской области Зося Зиннатуллина: "28 сентября 2017 года обвинительное заключение заместителя прокурора области утверждено, дело направлено в суд. Дело будет рассмотрено Мурманским областным судом. Санкция статьи, инкриминируемой обвиняемым предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".