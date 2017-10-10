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10.10.2017 11:30

Русская природа, дополненная цитатой поэта Николая Колычева. В подъезде обычной мурманской пятиэтажки появился арт-объект

Владимир Костров.

В подъезде обычной мурманской пятиэтажки на улице Папанина появился арт-объект. Стены цокольного этажа украсили виды русской природы, дополненные цитатой поэта Николая Колычева. Для рисунка использовалась водоэмульсионная акриловая основа и колеровочная паста, сверху он покрыт лаком. На создание ушло три месяца. Автор - Мария Важинская, Это третья её работа в рамках проекта "Арт-подъезд: искусство у порога", который реализуется под эгидой объединения молодёжных центров г. Мурманска. Инициативная команда не намерена на этом останавливаться, теперь в планах - Ленинский округ.
Художник Мария Важинская: "Жильцы, конечно, задавали вопросы. Но хочу сказать, что жильцы здесь очень приятные, никто меня не обижал, не ругал, всем очень нравилась эта идея".
Начальник отдела по делам молодёжи комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска Юлия Синякова: "Важно, чтобы подъезд был подготовлен к работе, для этого, конечно же, нужно, чтобы он был отремонтирован, стены подготовлены. От активных горожан требуется согласовать это мероприятие с управляющей компанией".
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