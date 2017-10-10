Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.10.2017 11:17

Гидрографическое судно «Сенеж» завершило работы в районе Новой Земли

Экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота «Сенеж» завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля. 

В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов на острове Северный, которые образовались после разрушения ледников. В частности, открыт новый остров возле ледника Чаева.
В настоящее время гидрографическое судно «Сенеж» продолжает выполнение задач по плану океанографических исследований в Баренцевом море.
Очередной арктический поход судна продолжается уже полтора месяца. В конце августа оно вышло из базы, совершило переход по акватории Северного морского пути на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли. В сентябре судно «Сенеж» изучило очередной район «белых пятен» в Карском море, выполнило ряд исследовательских работ в море Лаптевых, а также приняло участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в арктической зоне.
Походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики.

Пресс-служба Северного флота
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.32
Евро = 68.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.