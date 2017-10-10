Гидрографическое судно «Сенеж» завершило работы в районе Новой Земли

Экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота «Сенеж» завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля.

В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов на острове Северный, которые образовались после разрушения ледников. В частности, открыт новый остров возле ледника Чаева.

В настоящее время гидрографическое судно «Сенеж» продолжает выполнение задач по плану океанографических исследований в Баренцевом море.

Очередной арктический поход судна продолжается уже полтора месяца. В конце августа оно вышло из базы, совершило переход по акватории Северного морского пути на восток до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли. В сентябре судно «Сенеж» изучило очередной район «белых пятен» в Карском море, выполнило ряд исследовательских работ в море Лаптевых, а также приняло участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в арктической зоне.

Походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время года для проведения экспедиций – конец лета – начало осени. В этот период ледовый покров северных морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики.

Пресс-служба Северного флота



