В Оленегорске состоялся финал открытого молодёжного фестиваля вокала «Взлётная полоса»

В минувшие выходные на базе оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда» проходил финал открытого молодёжного фестиваля вокала «Взлётная полоса».

Вокальные данные оценивало профессиональное жюри фестиваля: заместитель директора мурманской Детской школы искусств №4 по культурно-просветительской и внеклассной работе Надежда Степанова и заведующая отделом народного творчества областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Татьяна Рыжова. Председатель жюри – Михаил Гаврилов, приглашенный специалист из Санкт-Петербурга, по традиции провел для участников мастер-класс и индивидуальную работу с их репертуаром.

Сумма баллов за оба конкурсных дня определила победителей фестиваля.

В номинации «Ансамбль» лауреатом I степени стала старшая группа эстрадной вокальной студии «Модус» из города Апатиты, лауреатом II степени – вокальная студия МГТУ из Мурманска, а третье место завоевал дуэт «Freedom» из города Апатиты.

В самой популярной номинации, «Исполнитель 14-17 лет», жюри присвоило звания лауреата I степени сразу двум исполнителям: Дарье Лаппо и Елизавете Михайловой из города Апатиты. Лауреатом II степени стала Анастасия Бушманова из города Апатиты. Третье место заняла кировчанка Алиса Варушина. Специальный приз председателя жюри в этой номинации достался Илье Стрельцову из Оленегорска.

В номинации «Исполнитель 18-25 лет» победила Дарья Шароватова из города Апатиты, лауреатом II степени стал Вячеслав Белов из Кандалакши, а лауреатом III степени – мурманчанин Кирилл Иванов.

Лауреатом II степени в номинации «Исполнитель 26-30 лет» стала Ирина Евшакова из Оленегорска, лауреатом III степени – Егор Азорин из Мурманска. Звание лауреата I степени в номинации по решению жюри не присуждалось.

Организационный комитет фестиваля «Трасса» выражает признательность коллективу Центра культуры и досуга «Полярная звезда», членам жюри, всем участникам и их педагогам за вокальный праздник.

Следующая площадка X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса» – молодёжный фестиваль театрального искусства «Анти-freeze» – состоится 14-15 октября в Мончегорске.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /