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10.10.2017 17:40

Госавтоинспекция Мурманской области обращает внимание водителей на меры предосторожности при неблагоприятных погодных условиях

На территории Мурманской области отмечаются перепады температуры и ночные заморозки, что приводит к образованию гололеда на дорогах и туману. В связи с этим, Госавтоинспекция Мурманской области обращает внимание водителей на меры предосторожности в таких погодных условиях.

Помните, что гололед значительно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, а туман не только уменьшает зону видимости, но и значительно искажает восприятие скорости движения транспортных средств и удаленности различных объектов.
Смена летней резины на зимнюю позволит избежать ДТП, связанных с потерей управления, заносами и удлиненным тормозным путем, поэтому «переобуть» автомобиль необходимо в кратчайшие сроки.
Отдайте предпочтение невысоким скоростям и откажитесь от маневров, связанных с риском (например, выезд на встречную полосу). При приближении к перекресткам и пешеходным переходам заблаговременно снижайте скорость до полной остановки – это предупредит наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть неожиданно или просто не заметившего в тумане автомобиль.
Необходимо помнить и о том, что в виду искажения туманом визуального восприятия расстояния не стоит использовать в качестве ориентира задние фонари впереди идущего автомобиля. Кроме того, в целях безопасности не делайте остановок и не ставьте автомобиль на стоянку в пределах проезжей части.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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