Управление Росреестра по Мурманской области информирует

Погашение ипотеки. Часто граждане сталкиваются с тем, что деньги за квартиру продавцам отданы, оформлена расписка в получении денежных средств, обязательство перед банком исполнено, но запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) не погашена, т.е. квартира находится в залоге.

Наличие данного обременения может серьезно повлиять на дальнейшее распоряжение имуществом. Для разрешения подобных ситуаций необходимо погасить в ЕГРН регистрационную запись об ипотеке.

Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" установлено, что регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав заявления владельца закладной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбитражного суда о прекращении ипотеки.

Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке можно через портал Росреестра или обратиться в любое отделение Государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». За погашение записи об ипотеке государственная пошлина не уплачивается.

Управление Росреестра по Мурманской области