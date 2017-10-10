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10.10.2017 17:20

Управление Росреестра по Мурманской области информирует

Погашение ипотеки. Часто граждане сталкиваются с тем, что деньги за квартиру продавцам отданы, оформлена расписка в получении денежных средств, обязательство перед банком исполнено, но запись об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) не погашена, т.е. квартира находится в залоге. 

Наличие данного обременения может серьезно повлиять на дальнейшее распоряжение имуществом. Для разрешения подобных ситуаций необходимо погасить в ЕГРН регистрационную запись об ипотеке.
Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" установлено, что регистрационная запись об ипотеке погашается в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации прав заявления владельца закладной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбитражного суда о прекращении ипотеки.
Подать заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке можно через портал Росреестра или обратиться в любое отделение Государственного областного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». За погашение записи об ипотеке государственная пошлина не уплачивается.

Управление Росреестра по Мурманской области
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