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10.10.2017 18:20

12 октября с 17.00 до 18.00 в актовом зале административного здания УФСИН России по Мурманской области пройдёт консультационная встреча в формате «Вопрос-ответ»

12 октября 2017 года с 17.00 до 18.00 в актовом зале административного здания УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Папанина, д.17) пройдёт консультационная встреча в формате «Вопрос-ответ» для родственников осужденных и лиц, содержащихся под стражей в местах лишения свободы Мурманской области.

На интересующие граждан вопросы ответят представители общественных и правозащитных организаций, входящие в состав Общественного совета при УФСИН, а также сотрудники медицинской и воспитательной служб УИС региона.
Обязательная предварительная запись на мероприятие ведётся по телефонам: 404-151, 404-091 до 17.00 11 октября 2017 года.
При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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