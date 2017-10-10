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10.10.2017 16:20

440 лет назад в Московском Кремле создали Пушечный приказ

Пушечный (пушкарский) приказ, центральное военное учреждение второй половины 16–17 веков в России, был создан 10 октября 1577 года и объединил все существующие в крупных городах Пушечные избы и ранее созданный в Москве Пушечный двор. Пушкарский приказ ведал изготовлением, распределением и учетом артиллерийских орудий и боеприпасов; ему были подчинены Пушечный двор, Гранатный двор и казенные пороховые мельницы; он осуществлял контроль состояния крепостных укреплений в большинстве городов России и наблюдал за состоянием засек. Пушкарский приказ управлялся боярином (реже окольничим) и двумя дьяками; делился на городовой, засечный и денежный столы. Деньги на расходы по его содержанию шли из Приказа Большой казны. В 1678-1682 годах он входил в состав Рейтарского приказа. В 1701 году на базе Пушкарского приказа был создан Артиллерийский приказ, а в 1709 году – артиллерийская канцелярия. Пушечный приказ стал исторической предтечей Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. 

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