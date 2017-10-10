Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.10.2017 16:40

Областная научная библиотека приглашает мурманчан на встречу с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге

12 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится встреча с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге.

Встреча, организованная Мурманской областной научной библиотекой, пройдет в рамках Российско-норвежского регионального форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк.
Трюде Тейге является автором детективных произведений и исторических романов. Более 20 лет она работала в крупных норвежских телекомпаниях в качестве ведущей ежедневной программы новостей, дебатов и собственного ток-шоу, став одним из самых успешных сотрудников. Как писатель Трюде дебютировала в 2002 году. Все произведения Т. Тейге основываются на собственном опыте, подлинных событиях и семейных историях. Большую популярность завоевали криминальные романы Тейге с главной героиней - тележурналисткой Кайсой Корен.
На встрече писательница представит книгу «Девушка, переставшая говорить», переведенную на русский язык. Несмотря на то, что роман принадлежит к детективному жанру, Трюде Тейге поднимает злободневную проблему - насилие в семье. Шокирующая завязка и динамичный сюжет держат читателей в напряжении от начала и до конца.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.32
Евро = 68.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.