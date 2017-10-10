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10.10.2017 15:40

В Алакуртти по факту повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения возбуждено уголовное дело

На улице Нижняя Набережная в селе Алакуртти сотрудниками дорожно-патрульной службы ГИБДД Кандалашки за нарушение Правил дорожного движения был остановлен автомобиль «ВАЗ» под управлением 43-летнего местного жителя. В ходе проверки инспекторами ДПС у гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения, ввиду чего водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование. Проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования подтвердила факт опьянения - содержание алкоголя в крови водителя составило 0,903 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха.

Инспекторами ОГИБДД установлено, что в августе 2015 года мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, срок которого не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

МО МВД России «Кандалакшский»
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