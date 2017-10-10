На сайте УМВД России по Мурманской области начался областной этап конкурса «Народный участковый – 2017»

Проект «Народный участковый» - это пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших участковых выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – жители Мурманской области. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап прошел с 11 по 20 сентября текущего года на районном уровне. жители районов Заполярья выбирали лучшего сотрудника. По итогам он-лайн голосования в областной этап конкурса прошли:

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску Александр Бурчанов,

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску Александр Чудаков,

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску Игорь Безруких,

участковый уполномоченный полиции отдела полиции по обслуживанию г. Кировск МО МВД России «Апатитский» Сергей Клюквин,

участковый уполномоченный полиции МО МВД «Кандалакшский» Сергей Шпаков,

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Полярнозоринский» Дмитрий Кокаровцев,

участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Оленегорский» Василий Матвеев,

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Мончегорску Александр Любимов,

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кольскому району Владимир Алексеев,

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Печенгскому району Павел Королев,

участковый уполномоченный полиции МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Олег Кузнецов,

участковый уполномоченный полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск Максим Руднев.

Для того, чтобы граждане смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте УМВД России по Мурманской области размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в региональном этапе конкурса.

Региональный этап проходит с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель конкурса определится большинством голосов граждан, набранных по итогам он-лайн голосования на сайте УМВД России по Мурманской области.

Лучший участковый Мурманской области будет принимать участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в форме он-лайн голосования на официальном сайте МВД России.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области