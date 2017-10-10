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10.10.2017 15:00

В Мурманске состоится открытие выставки «Непринужденные беседы»

12 октября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится презентация мультимедийной выставки «Непринуждённые беседы». 

Мероприятие состоится в рамках международного форума «Координаты культуры на Севере: Финнмарк и Мурманск – 30 лет сотрудничества в области культуры».
Авторы мультимедийной видеоарт-выставки – саамские художники. Визуально точные работы исследуют человеческое отношение к земле и ландшафту, природе и окружающей среде, к климату и сезонам на Севере. Проект создан при поддержке Центра современного искусства Саами.
Презентует выставку Ян-Эрик Лундштрем, директор Центра современного искусства Саами, профессор Университета Аалто, куратор, критик и историк современной фотографии, писатель и автор периодических изданий.
Проект будет демонстрироваться в течение двух часов – с 16:30 до 18:30.
Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж.
Вход свободный.
 
Источник: Мурманский областной художественный музей

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