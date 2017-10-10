В Мурманске состоится открытие выставки «Непринужденные беседы»

12 октября в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится презентация мультимедийной выставки «Непринуждённые беседы».

Мероприятие состоится в рамках международного форума «Координаты культуры на Севере: Финнмарк и Мурманск – 30 лет сотрудничества в области культуры».

Авторы мультимедийной видеоарт-выставки – саамские художники. Визуально точные работы исследуют человеческое отношение к земле и ландшафту, природе и окружающей среде, к климату и сезонам на Севере. Проект создан при поддержке Центра современного искусства Саами.

Презентует выставку Ян-Эрик Лундштрем, директор Центра современного искусства Саами, профессор Университета Аалто, куратор, критик и историк современной фотографии, писатель и автор периодических изданий.

Проект будет демонстрироваться в течение двух часов – с 16:30 до 18:30.

Место проведения: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 3, 2 этаж.

Вход свободный.



Источник: Мурманский областной художественный музей

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области