Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
10.10.2017 14:40

В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги деятельности за 9 месяцев текущего года

Заседание коллегии, на котором подвели итоги работы регионального УФСИН за минувший отчетный период, прошло под руководством начальника Управления полковника внутренней службы Евгения Шихова.

В работе коллегии приняли участие заместители начальника Управления, начальники отделов и служб, руководители подразделений УФСИН, председатель Общественного совета при УФСИН Николай Богданов, председатель региональной общественной организации ветеранов УФСИН России по Мурманской области Андрей Лодыгин.
По состоянию на 1 октября 2017 года фактическая численность осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УФСИН России по Мурманской области составила 4032 человека. На учете уголовно-исполнительной инспекции состояло 2522 осужденных к наказаниям, не связанным  с изоляцией от общества, что на 22% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Центрами трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений произведено товарной продукции, оказано услуг и выполнено работ на 54 млн. рублей.
В целях стимулирования правопослушного поведения осужденных по решению суда условно-досрочно освобождено 136 человек.
В 2016-2017 учебном году в профессиональных училищах при региональной УИС обучено 722 осужденных по 14 востребованным на современном рынке труда специальностям. В настоящее время обучение проходят 408 осужденных.
Оперативная обстановка в учреждениях УИС области в целом оставалась стабильной. Лечебно-профилактические мероприятия проводились регулярно, вспышек инфекционных заболеваний не допущено.
В сентябре с ознакомительным визитом оленегорскую колонию-поселение №24 посетила член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяна Кусайко, которая отметила надлежащие бытовые условия в данном учреждении, а также организацию психологической и воспитательной работы, создающей благоприятные предпосылки к социальной адаптации после освобождения.
В целом работа учреждений УИС Мурманской области по итогам 9 месяцев 2017 года была признана удовлетворительной.
Подводя итоги коллегии, руководитель УФСИН Евгений Шихов поблагодарил коллектив регионального ведомства за слаженную работу, вручив ряду отличившихся сотрудников ведомственные награды.  

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.32
Евро = 68.39
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.