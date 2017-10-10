Первокурсники МГТУ стали настоящими студентами

6 октября 2017 года в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось традиционная церемония посвящения в студенты МГТУ. Первокурсники официально стали студентами и курсантами, а их в этом году в МГТУ – без малого, 1000 человек.

Открывая ежегодное торжественное мероприятие, ректор МГТУ С. А. Агарков отметил, что МГТУ сегодня – полностью инженерный ВУЗ, готовящий инженерно-техническую элиту Мурманской области. Ректор пожелал первокурсникам обрести в стенах университета свой второй дом.

Со словами искренних поздравлений и напутствий обратились к молодым студентам почетные гости церемонии – профессор кафедры судовождения, доктор технических наук, почётный гражданина Мурманска Б. А. Вульфович и руководитель Ассоциации рыбопромышленников Севера Н. Д. Демяненко.

Депутат Мурманской областной думы Герман Иванов выступил не только как представитель органа власти. Он, являясь доцентом кафедры иностранных языков МГТУ и успешным игроком КВН, рекомендовал студентам и курсантам исправно посещать его лекции, хорошо учиться, творить и играть в КВН. Другой депутат – Максим Белов – будучи одним из самых молодых представителей областной думы, ратовал за создание комфортной среды, которая позволит молодым специалистам оставаться в регионе и успешно строить здесь карьеру.

Развлекательной частью церемонии стал большой концерт, подготовленный студентами и курсантами. Разнообразные номера представили студенческие и творческие объединения МГТУ: Студенческий совет, Профком курсантов и студентов, Команда КВН «Морская академия», Студия эстрадного вокала, Театральная студия, танцевальный клуб «Street Family», Волонтерское движение, Литературное объединение, Ансамбль барабанщиц. Яркие показательные выступления стали своеобразными приглашениями для первокурсников, желающих раскрыть свой творческий и любой другой потенциал.

В завершение церемонии посвящения состоялся традиционный «ритуал» – канат студенческого братства морским узлом связали вместе первокурсники и старшекурсники МГТУ.



Пресс-служба МГТУ