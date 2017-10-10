В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 октября.



ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:

10.00 – 18.00 пр. Ленина, 46



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Генерала Фролова, 15/55

ул. Гаджиева, 4, 8

10.00 – 16.00 пр. Ленина, 78



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска