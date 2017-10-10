В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 10 октября.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
10.00 – 18.00 пр. Ленина, 46
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Генерала Фролова, 15/55
ул. Гаджиева, 4, 8
10.00 – 16.00 пр. Ленина, 78
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска