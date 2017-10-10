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10.10.2017 09:10

Первый отряд Юнармии теперь есть и в Кандалакше

Юлия Палеева.

20 мальчишек и девчонок произнесли клятву Всероссийского движения. Это серьёзное событие прошло в рамках регионального военно-патриотического слёта. Юнармия появилась в стране в 90-х, с того времени цели и задачи не менялись. Привить интерес у подрастающего поколения к истории России, её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. К движению могут  подключиться любой школьник, организация, клуб или поисковый отряд. Поддержать новых членов организации в Кандалакшу приехали юнармейцы из Апатитов и Ковдора, почётные гости.
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