Первый отряд Юнармии теперь есть и в Кандалакше

Юлия Палеева.

20 мальчишек и девчонок произнесли клятву Всероссийского движения. Это серьёзное событие прошло в рамках регионального военно-патриотического слёта. Юнармия появилась в стране в 90-х, с того времени цели и задачи не менялись. Привить интерес у подрастающего поколения к истории России, её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. К движению могут подключиться любой школьник, организация, клуб или поисковый отряд. Поддержать новых членов организации в Кандалакшу приехали юнармейцы из Апатитов и Ковдора, почётные гости.







