Во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова прошел областной творческий конкурс на тему "Наш дом – планета Земля"

Анастасия Русинова.

В областном дворце культуры имени Кирова подвели итоги интеллектуального марафона. Это традиционный творческий конкурс, в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья со всех городов области. Возраст от 7 до 35 лет. Номинаций несколько - литературное, музыкальное, театральное и изобразительное творчество. Все номера и работы объединены общей темой - "Наш дом - планета Земля".

- методист дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Яна Анисимова: "Литературные работы - ребята писали эссе, сочинения на тему нашей планеты, о том как они любят планету, охраняют ее. Музыкальное творчество - представлены как авторские произведения, так и произведения, которые говорят о любви к своей Родине".







