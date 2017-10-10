"10-й сталинский удар". Мини-выставка в областном краеведческом музее

Анастасия Русинова.

"10-й сталинский удар". В областном краеведческом музее открылась выставка, посвященная посвященная началу Петсамо-Киркенесской наступательной операции в октябре 1944 года. Главный удар наносился в направлении Луостари и Петсамо. Захватчиков были разгромлены на территории Советского Заполярья. Наступление продолжилось освобождением Северной Норвегии. На выставке можно увидеть листовки, фронтовые письма, газету "Часовой Севера" и исторические фотографии.

Заместитель заведующего отделом Мурманского областного краеведческого музея Екатерина Орехова: "Часть фотографий сделаны знаменитыми нашими фотографами Халдеем и Диаментом. Часть документов передавалась еще в годы войны, часть поступала уже после, и до сих пор люди приносят документы, которые сохранились у них со времен Великой Отечественной войны".



