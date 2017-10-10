В Мурманске подвели предварительные итоги по ремонту дорог в уходящем сезоне

Елена Сивонен.

Под занавес сезона - предварительные итоги по ремонту дорог - подвели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Снега пока нет. Есть возможность где-то что-то доделать, но не успеют с мостами - в Кандалакше и Североморске. Срок окончания этих работ, скорее всего, перенесут на следующий год. По трассам - всё хорошо. Объем большой. 23 объекта. Общая протяженность 125 километров. Муниципалитеты уже принимают участки. Завершают - Ловозеро и Полярные Зори. В Териберке. 10 километров автоподъезда сдадут на этой неделе.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин: "В целом, можно сделать вывод, что у нас достаточно успешной была ремонтная кампания в этом году, большой объем удалось сделать. Хотелось бы больше, конечно, потому что потребность у нас гораздо выше, но вынуждены действовать в тех рамках финансирования, которые у нас прописаны дорожным фондом".





