В Мурманске прошел открытый чемпионат "Динамо" по практической стрельбе из пистолета

Елена Сивонен.

Соревнования по практической стрельбе на базе клуба "Кречет". Участники - представители силовых структур и правоохранительных органов. Всего - больше 30 сотрудников ФСБ, погрануправления и Росгвардии. Состязания посвящены столетию со дня образования органов безопасности России. Согласно жеребьевке, участники поочередно выходят на, так называемый, маршрут и выполняют несколько заданий. Стрельба - исключительно из служебного оружия - по мишеням, статичным или тем, что в движении; из положения лёжа, стоя на одном колене, из-за укрытия и даже из автомобиля. Оценки за точность попадания, количество истраченным патронов и за скорость.

Врио председателя Мурманского регионального отделения общества "Динамо" Ирина Владимирская: "Это та практика, которую сотрудники применяют, не дай Боже, в реальной жизни, когда требует того ситуация, служебная обязанность. Для этого мы и проводим соревнования, чтобы навыки отрабатывались в наиболее приближенных условиях. И, конечно, хотелось бы, чтобы только на соревнованиях эти выстрелы были применены и, не дай Бог в мирное время".





